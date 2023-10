Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

102,30 EUR -0,27% (23.10.2023, 10:29)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

108,63 USD -2,38% (20.10.2023)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM).QUALCOMMs starke Abhängigkeit vom Mobilfunkbereich stelle das Unternehmen in Zeiten mangelnder Nachfrage nach Smartphones und erhöhten Lagerbeständen vor Probleme, welche sich bis Ende des Jahres kaum verflüchtigen würden. Demgegenüber habe es das Automotive-Segment zuletzt aufgrund eines starken Produktportfolios geschafft, eine ebenso starke Umsatzdynamik zu entwickeln. Die Sparte IoT habe im vergangenen Quartal einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen, verspreche jedoch gemeinsam mit dem Automotive-Bereich langfristige Wachstumschancen.Trotz der eher konservativen kurzfristigen Prognose präsentiere sich QUALCOMM bewertungstechnisch weiterhin günstig.Im Vergleich zum breiten Markt sowie ihrer eigenen Historie, kommt Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, daher für die QUALCOMM-Aktie auf ein Kursziel von USD 130,00 und bestätigt somit seine letzte Kaufempfehlung. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes unter Verwendung von Konsensschätzungen für die nächsten zwölf Monate. (Analyse vom 23.10.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity