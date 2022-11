Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Anbieters QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) unter die Lupe.Der Chipkonzern QUALCOMM rechne mit einem noch stärkeren Abschwung im Smartphone-Markt als bisher erwartet. Die Firma, von der die Hauptprozessoren vieler Android-Smartphones sowie meisten 5G-Funkmodems kämen, habe sich deshalb vorsichtig bei der Prognose für das eigene Geschäft gezeigt. Die Anleger hätten die Aktie im nachbörslichen Handel am Mittwoch zeitweise um rund fünf Prozent fallen lassen.Für das Kalenderjahr 2022 prognostiziere QUALCOMM nun ein Schrumpfen der Verkäufe im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Bisher habe sich die Firma auf einen Absatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich eingestellt. QUALCOMM sehe einen rapiden Verfall der Nachfrage.Im bis Ende Dezember laufenden ersten Quartal des Geschäftsjahres von QUALCOMM rechne die Firma nun mit einem Umsatz von 9,2 bis 10 Milliarden Dollar. Im Vorjahresquartal hätten die Erlöse nach einem Sprung um 30 Prozent 10,7 Milliarden Dollar erreicht. Der Gewinn werde darunter leiden, dass Smartphone-Anbieter zum Teil nun ihre Lagerbestände abbauten, statt neue Geräte zu bauen, habe es geheißen.Im vergangenen Quartal habe QUALCOMM noch ein recht hohes Wachstumstempo halten können. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 22 Prozent auf rund 11,4 Milliarden Dollar gestiegen. Beim Gewinn habe es ein Plus von drei Prozent auf 2,87 Milliarden Dollar gegeben.Die Analysten von Bernstein hätten daraufhin ihr Kursziel für QUALCOMM von 165 Dollar auf 140 Dollar gesenkt, ihre Einschätzung "outperform" aber beibehalten.Die Aktie von QUALCOMM sei charttechnisch mittlerweile deutlich angeschlagen. Der Stopp des "Aktionär" liegt bei 105,00 Euro. Dieser sollte in jedem Fall beachtet werden, so Marion Schlegel. (Analyse vom 03.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link