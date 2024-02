NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

141,11 USD -4,98% (01.02.2024, 22:00)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (02.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Sanford C. Bernstein & Co erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM).Das Analysehaus stelle fest, dass die Q1-Ergebnisse des Technologiekonzerns sehr gut ausgefallen seien und sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie deutlich über dem Konsens gelegen hätten, da die QCT-Umsätze mit einem bemerkenswerten sequenziellen Wachstum bei Mobiltelefonen und der Automobilindustrie sowie einer guten Kostenkontrolle stärker als erwartet gewesen seien, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Q2-Prognose habe in etwa auf der Höhe des Umsatzes bis leicht darunter und über dem EPS gelegen, wobei der sequenzielle Umsatzrückgang hauptsächlich auf saisonale Rückgänge bei Apple zurückzuführen sei, während Android im Vergleich zum Vorquartal flach geblieben sei.Sanford C. Bernstein & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die QUALCOMM-Aktie bestätigt und das Kursziel von 160 auf 170 USD angehoben. (Analyse vom 01.02.2024)Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:130,08 EUR +0,22% (02.02.2024, 13:30)