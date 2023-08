Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

108,24 EUR -8,55% (03.08.2023, 12:37)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

129,27 USD -2,13% (02.08.2023, 22:00)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (03.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Anbieters QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) unter die Lupe.Nach AMD am Dienstagabend habe gestern mit QUALCOMM ein weiterer Halbleiterriese sein Zahlenwerk präsentiert. Das sei auch wegen einer mutlosen Prognose auf das kommende Quartal gar nicht gut angekommen, die Aktie habe nachbörslich deutlich an Boden verloren.Wenngleich QUALCOMM seit einiger Zeit um die Diversifizierung seiner Geschäfte bemüht sei, bleibe der wichtigste Markt des Breitbandspezialisten der Markt für mobile Endgeräte, allen voran Smartphones. Hier herrsche seit mehreren Quartalen v.a. bei Android-Geräten Flaute, auch das Geschäft in China schwächele - die vergangenen drei Monate hätten offenbar kaum Verbesserung gebracht.Die QUALCOMM-Aktie sei nachbörslich mit einem Abschlag von 6% um 120 USD gehandelt worden. Dass dem Papier heute ein Reversal gelinge, sei angesichts des sehr durchwachsenen Zahlenwerkes wenig wahrscheinlich. Damit drohe ein Ende der im Mai eingeleiteten Erholung und mittelfristig ein erneuter Test der Unterstützung bei etwa 100 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QUALCOMM-Aktie: