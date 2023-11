NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

117,40 USD +0,03% (02.11.2023)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (03.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley reduzieren in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Chip-Anbieters QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM).QUALCOMM habe die Erwartungen für das Dezember-Quartal übertroffen, nachdem der Bericht für September über dem oberen Ende der Spanne gelegen habe und der Kommentar für den Kalender 2024 "auf dem Markt positiv erschien". Die Analysten hätten jedoch geschrieben, dass der wesentliche Anteilsverlust bei Samsung im Jahr 2024 das Gewinnwachstum gedämpft halte, und die Schätzungen aufgrund des Gegenwinds von Samsung gesenkt.Die Analysten von Morgan Stanley haben das "overweight"-Votum für die QUALCOMM-Aktie bestätigt und das Kursziel von 129,00 auf 119,00 USD gesenkt. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:109,42 EUR +0,22% (03.11.2023, 13:25)