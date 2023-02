Offenlegungen



Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

119,50 EUR +0,03% (20.02.2023, 10:39)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

127,72 USD -1,87% (17.02.2023, 22:00)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (20.02.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), startet in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) mit dem Rating "kaufen".QUALCOMM zähle zur Gattung der "Fabless" (ohne eigene Fabriken) Halbleiterhersteller. Die Geschäftstätigkeit fokussiere sich somit auf die Entwicklung, das Design und die Vermarktung von Halbleiterlösungen. Die Produktion selbst werde hauptsächlich von sogenannten Foundries (Drittherstellern) übernommen. Einerseits verringere dies die Fixkosten, die durch die Instandhaltung von Fertigungsanlagen entstehen würden. Andererseits gebe man in Phasen hoher Nachfrage einen Teil der Preismacht an die Fertigung ab. Zu den Flaggschiffprodukten würden vor allem Lösungen im Mobilfunkbereich gehören, welche so gefragt seien, dass Unternehmen sogar bereit seien QUALCOMM zusätzlich Lizenzgebühren für die Verwendung der Chips zu zahlen. Deshalb gliedere QUALCOMM die Umsätze in Equipment und Services (QCT) sowie Lizenzgebühren (QTL). QCT werde des Weiteren unterteilt in Handsets, Automotive und IoT.Wie aus der Brancheneinschätzung zu entnehmen sei, sei die Performance von Halbleiterherstellern nicht immer direkt vergleichbar. Je nach Endmarkt würden verschiedene Faktoren das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage beeinflussen. Im Falle von QUALCOMM bestehe mit einem Umsatzanteil von über 60% im Bereich "Handsets" (Q1 2023) eine große Exponierung in Richtung Unterhaltungselektronik bzw. speziell Smartphones. In diesem Bereich seien vor allem in der ersten Jahreshälfte keine außerordentlichen Wachstumsaussichten zu erwarten, da ein Überhang auf der Angebotsseite bestehe und sich auch das Konsumverhalten (gedämpft durch Inflation) erst wieder normalisieren müsse. Mit den beiden anderen Sparten "Automotive" und "Internet of Things" (IoT) adressiere man zwei Branchen mit besseren Wachstumsaussichten für das laufende Jahr.Insgesamt habe sich der Umsatz im Dezember-Quartal um knapp 12% auf USD 9,5 Mrd. verringert, was einem deutlicheren Rückgang als ohnehin schon befürchtet entspreche. Innerhalb der Segmente habe die Automotive-Sparte von dem nach wie vor hohen Halbleiterbedarf in der Automobilindustrie profitiert und auch der Umsatz im Bereich IoT habe um 7% zulegen können. Die mit Abstand größte Sparte "Handsets" (ca. 60% des Umsatzes), welche sich auf Lösungen für Smartphones spezialisiere, habe jedoch unter der sinkenden Nachfrage nach Endgeräten gelitten. So hätten sich die Erlöse hier um 18% auf USD 5,8 Mrd. verringert. Beim Gewinn seien die Schätzungen der Analysten etwas zu pessimistisch gewesen und so habe man hier trotz einem Rückgang von knapp 27% die Erwartungen übertreffen können. Unter dem Strich habe sich ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von UDS 2,37 ergeben (Konsens: USD 2,34).Für das laufende Quartal erwarte man Umsätze in der Spanne von USD 8,7 Mrd. bis UDS 9,5 Mrd. und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen USD 2,05 und USD 2,25, wobei die Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ebenfalls in diesen Bereichen lägen.Aufgrund der Kursrückgänge im letzten Jahr seien die Bewertungskennzahlen von QUALCOMM wieder deutlich zurückgekommen. So handle man mit Blick auf KGV und EV/EBIT nun wieder ca. 10% unter dem Schnitt der letzten zehn Jahre.QUALCOMM überzeuge seit Jahren mit seinen Halbleiterlösungen im Mobilfunkbereich. Dementsprechend groß sei jedoch auch der Anteil der in diesem Segment verdienten Umsätze. So bewege man sich hauptsächlich auf einem, unter aktuellen makroökonomischen Gegebenheiten, schwierigen Gebiet. Mit der wachsenden Automotive-Sparte und der steigenden Relevanz von IoT habe man jedoch die Möglichkeit den Nachfrageknick im Mobilfunkbereich (zumindest teilweise) zu begrenzen. Zudem hätten sich die Bewertungskennzahlen trotz gefallener Gewinnerwartungen im letzten Jahr deutlich attraktiviert. Dies gepaart mit unserem optimistischen Aktienmarktausblick für das Jahr 2023 spricht somit für den Investment-Case QUALCOMM, so die Analysten der RBI.Deshalb initiiert Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die Coverage von QUALCOMM mit einer "Kauf"-Empfehlung und einem Kursziel von USD 142. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes unter Verwendung von Konsensschätzungen für die nächsten zwölf Monate. (Analyse vom 20.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: