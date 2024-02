NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

141,11 USD -4,98% (01.02.2024, 22:00)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (02.02.2024/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Ross Seymore, Analyst der Deutschen Bank, erhöht das Kursziel für die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) von 135 auf 145 USD.QUALCOMM habe die Schätzungen im zweiten Quartal in Folge übertroffen, da die Erholung des Mobiltelefonmarktes und die anhaltende Stärke der Automobilnachfrage den Umsatz gestärkt und das Schiff stabilisiert hätten, so Ross Seymore in einer Research Note. Die Deutsche Bank sehe die Bewertung von QUALCOMM jedoch als fair an, bis die Aufwärtsentwicklung in neuen Geschäftsbereichen bedeutend genug werde, um das unternehmensweite Wachstum "in einem nun normalisierten Mobiltelefonmarkt" zu beschleunigen.Ross Seymore, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von QUALCOMM weiterhin mit "hold" ein. (Analyse vom 01.02.2024)Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:130,10 EUR +0,23% (02.02.2024, 11:32)