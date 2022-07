Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) unter die Lupe.Die QUALCOMM-Aktie erscheine derzeit interessanter als z.B. das Papier von NVIDIA. Beim US-Chiphersteller tue sich übrigens einiges. So werde Volkswagen beim Thema Autonomes Fahren künftig vollständig auf Chips von QUALCOMM setzen. Und Analysten würden darauf hinweisen, dass QUALCOMM deutlich günstiger bewertet sei als NVIDIA. Der Aktie sei zudem nun auch ein charttechnischer Ausbruch aus dem Abwärtstrend gelungen. Das Papier von QUALCOMM sei kaufenswert, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.07.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:141,22 EUR -1,37% (18.07.2022, 16:24)