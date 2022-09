Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (02.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Anbieters QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) unter die Lupe.Der Facebook-Konzern Meta (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) setze für seine künftigen Computer-Brillen zur Anzeige virtueller Realität auf eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem Chipkonzern QUALCOMM. Die Unternehmen hätten eine mehrjährige strategische Kooperation vereinbart, wie QUALCOMM-Chef Cristiano Amon am Freitag bei einem Auftritt auf der Technik-Messe IFA in Berlin mitgeteilt habe.Dazu gehöre eine engere technische Zusammenarbeit der Entwicklungs- und Produktteams. QUALCOMMs Technologie stecke bereits unter anderem in Metas aktueller VR-Brille Quest 2. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg habe das ambitionierte Ziel ausgegeben, sein Unternehmen auf virtuelle Welten - das "Metaverse" - auszurichten und so die nächste große Computer-Plattform zu etablieren.QUALCOMM sei besonders stark bei Modem-Chips, mit deren Hilfe sich Smartphones mit dem Mobilfunk-Netz verbinden würden - und liefere auch die Hauptprozessoren für eine Vielzahl von Telefonen mit dem Google-Betriebssystem Android. Firmen-Chef Amon wolle zudem verstärkt ins Geschäft mit der Autobranche kommen.Neben VR-Brillen wolle QUALCOMM auch Chips für künftige Brillen mit so genannter erweiterter Realität (Augmented Reality, AR) liefern, bei denen für den Nutzer digitale Inhalte direkt in die reale Umgebung eingeblendet würden. An solchen Geräten würden u.a. Apple, Google und Meta arbeiten.Anleger bleiben bei der QUALCOMM-Aktie an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link