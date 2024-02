Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (01.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) unter die Lupe.QUALCOMM liege gut im Rennen. Der Umsatz mit Chips für Mobiltelefone sei im ersten Quartal um 16% auf 6,69 Mrd. USD geklettert. Der Gewinn je Aktie habe bei 2,75 USD gelegen. Erwartet worden seien von den Analysten 2,37 USD je Aktie.QUALCOMM sei v.a. für die Herstellung von Smartphone-Chips bekannt - sowohl für die Modems, die die Geräte mit den Mobilfunknetzen verbinden - als auch für die Prozessoren, die das Herzstück von High-End-Android-Geräten bilden würden.Unter CEO Cristiano Amon habe das Unternehmen daran gearbeitet, seine Chiptechnologie auch auf andere Märkte als Smartphones anzuwenden, darunter PCs, Autos und Virtual-Reality-Headsets. QUALCOMM sei aber nach wie vor ein wichtiger Smartphone-Lieferant, obwohl der weltweite Markt in den letzten zwei Jahren eingebrochen sei.Operativ könne QUALCOMM aktuell glänzen. Der Automotive-Markt berge Zukunftschance. "Der Aktionär" rate dabeizubleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link