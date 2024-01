NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

136,73 USD +0,41% (05.01.2024, 22:00)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (08.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Vijay Rakesh, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) weiterhin mit "buy" ein.Das Unternehmen habe seinen Ausblick für 2024 in den Bereichen Halbleiter- und Automobiltechnologien gegeben und gesagt, dass der Gegenwind durch die schwache globale Nachfrage und die Verlangsamung in China und Europa anhalten werde, obwohl sich die Lagerbestände in den Bereichen PC, Speicher und Mobiltelefone normalisieren würden. Für 2024 sehe der Analyst die Speicher- und Wafer-Fertigungsanlagen gut aufgestellt, da die Korrekturen der Bestände und des Angebots nun weitgehend abgeschlossen seien.Vijay Rakesh, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von QUALCOMM unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 140 auf 155 USD erhöht. (Analyse vom 05.01.2024)Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:124,72 EUR -0,21% (08.01.2024, 11:46)