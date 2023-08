NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

129,27 USD -2,13% (02.08.2023, 22:00)



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (03.08.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Ross Seymore, Analyst der Deutschen Bank, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Chip-Anbieters QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) und senkt das Kursziel.Die Quartalszahlen und der Ausblick seien ausgeglichen gewesen, aber die schwachen Kommentare des Managements zum Dezemberquartal und der zunehmende Gegenwind im Jahr 2024 hätten zu einer Senkung der Gewinnschätzungen für 2024 um 8% geführt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Dauer des Gegenwinds, mit dem QUALCOMM in seinem Handy-Segment weiterhin konfrontiert sei, werfe strukturelle und nicht nur zyklische Fragen auf. Die Aktie sei fair bewertet und werde wahrscheinlich in einer Handelsspanne von 120 USD bleiben, bis diese zyklischen und strukturellen Unsicherheiten gelöst seien.Ross Seymore, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die QUALCOMM-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 130 auf 121 USD gesenkt. (Analyse vom 03.08.2023)Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:106,86 EUR -9,72% (03.08.2023, 14:35)