QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (04.05.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) unter die Lupe.Der US-Amerikanische Halbleiter-Hersteller mit Fokus auf Smartphones, Internet of Things (IoT) und die Automobilindustrie habe gestern das Zahlenwerk zum abgelaufenen zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 publiziert.Der Umsatz habe sich im ersten Quartal um knapp 17% auf USD 9,3 Mrd. verringert. Damit habe das Unternehmen einen Rückgang hinnehmen müssen, welcher jedoch geringer als befürchtet ausgefallen sei (Konsens: USD 9,1 Mrd.). Mit Blick auf QUALCOMMs einzelne Segmente habe einzig und allein die Automotivsparte (+20%) positiv in Erscheinung treten können, da diese vom anhaltend hohen Halbleiterbedarf in der Automobilindustrie profitiere. Der Bereich IoT habe einen Umsatzrückgang von 24% verzeichnen müssen, während die größte Sparte "Handsets", welche sich auf Lösungen für Smartphones spezialisiere, weiterhin unter der sinkenden Nachfrage nach Endgeräten leide.Hinsichtlich des Gewinns habe der Halbleiterhersteller Einbußen von 34% gemeldet. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie habe mit USD 2,15 den Konsensschätzungen entsprochen.Ausblick: Für das dritte Quartal erwarte man Umsätze zwischen USD 8,1 Mrd. und USD 8,9 Mrd. sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen USD 1,70 und USD 1,90. Analyst:innen seien im Vorfeld von höheren Werten in der Höhe von USD 9,14 Mrd. bzw. USD 2,16 ausgegangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.