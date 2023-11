Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

109,86 EUR +0,62% (03.11.2023, 11:29)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

117,36 USD +5,83% (02.11.2023, 21:00)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (03.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Samik Chatterjee von J.P. Morgan Securities:Samik Chatterjee, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) nach dem Bericht für das vierte Quartal weiterhin mit "overweight" ein.Laut Samik Chatterjee habe QUALCOMM endlich ein Ende der Abwärtsspirale des Smartphone-Marktes im letzten Jahr vermelden können. Das Ende des Gegenwinds durch den Lagerabbau ermögliche es dem Unternehmen, sein inhaltliches Wachstum und seine Marktanteilsgewinne in Zukunft besser darzustellen.Trotz der nur leicht verbesserten Ergebnisse für das vierte Quartal, die immer noch durch den Gegenwind der Lagerbestände beeinträchtigt worden seien, habe QUALCOMM ein wesentlich besseres erstes Quartal prognostiziert, das zum Teil durch die Wiederauffüllung der Lagerbestände durch die Android-Lieferkette sowie durch eine Stabilisierung der zugrunde liegenden Volumina in der Branche unterstützt worden sei, so der Analyst in einer Research Note.Samik Chatterjee, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von QUALCOMM unverändert mit "overweight" ein und hebt das Kursziel von 135 auf 140 USD an. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze QUALCOMM-Aktie: