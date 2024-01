NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (12.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) von "neutral" auf "buy" herauf, mit einem Kursziel von 160 USD (zuvor: 110 USD).Citi habe die Aktie außerdem auf "90-day positive catalyst watch" eingestuft. Die von Citi durchgeführten Branchenprüfungen auf der CES würden ergaben, dass die Auffüllung der Lagerbestände auf dem Mobilfunkmarkt anhalte, was sich positiv auf den Umsatz und die Margen von QUALCOMM auswirken dürfte. Citi erwarte, dass die Gewinnzahlen und die Prognose von QUALCOMM nach oben korrigiert würden. Citi gehe davon aus, dass die Auffüllung der Lagerbestände mindestens bis zum ersten Quartal 2024 andauern werde und dass QUALCOMM auch bei Samsung Anteile gewinnen werde.Die Analysten der Citigroup stufen die QUALCOMM-Aktie von "neutral" auf "buy" hoch. (Analyse vom 12.01.2024)Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:127,56 EUR +0,65% (12.01.2024, 16:05)