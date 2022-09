Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

126,76 EUR +1,22% (26.09.2022, 16:40)



Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

127,52 EUR +2,76% (26.09.2022, 16:20)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

122,57 USD +1,14% (26.09.2022, 16:29)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (26.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Anbieters QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) unter die Lupe.Als "Der Aktionär" im Juni auf die guten Chancen von QUALCOMM im Automotive-Bereich hingewiesen habe, seien im schnell wachsenden Segment erst 16 Mrd. USD in den Auftragsbüchern gestanden. In wenigen Monaten habe der Chipentwickler aber massive Fortschritte erzielt und habe nun bereits Aufträge i.H.v. 30 Mrd. USD in Aussicht gestellt.Die Analysten hätten sich von der Ankündigung des QUALCOMM-CEOs im Rahmen des Investorentags am Donnerstagabend begeistert gezeigt. Insbesondere, da aufgrund des zusätzlichen Auftragseingangs das Umsatzziel für 2026 und die Umsatzprognosen für die nächsten vier Jahre erhöht worden seien.Die Aktionäre von QUALCOMM hätten sich von den Erfolgen im Automotive-Geschäft und der erhöhten Prognose aber nicht mitreißen lassen. Zu groß seien die Sorgen gegenüber Halbleiteraktien, die unter vollen Lagern, Nachfrageschwächen und Preisdruck leiden würden. Wie die meisten Halbleiteraktien sei dann auch die QUALCOMM-Aktie am Freitag weiter gefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QUALCOMM-Aktie: