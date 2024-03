Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

151,74 EUR +0,85% (04.03.2024, 12:08)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

163,09 USD +3,36% (01.03.2024, 22:00)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (04.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anleger seien weiterhin in Kauflaune und besonders der NASDAQ 100-Index steige dank der KI-Entwicklung rasant an. Neben den bekannten Magnificent 7, die einen starken Einfluss besitzen würden, seien auch andere Papiere einen Blick wert. Die QUALCOMM-Aktie habe ein frisches Kaufsignal ausgelöst und besitze weiteres Potenzial.Die jüngsten Quartalszahlen hätten die Aktie weiter beflügelt. QUALCOMM habe im 1. Quartal 2024 einen Umsatz von 9,92 Milliarden Dollar erwirtschaftet, was einem Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspreche. Damit habe das Unternehmen vier Prozent über dem Analystenkonsens gelegen.Die Umsatzsteigerung sei größtenteils auf die höheren Verkäufe von Mobiltelefonen und Automobilchips zurückzuführen.Der Umsatz bei den Mobiltelefonen sei gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar gestiegen. Dies habe über den Erwartungen des Managements gelegen, da die Nachfrage aufgrund der beschleunigten Markteinführung von Android-Flaggschiffen mit der "Snapdragon 8 Gen 3"-Mobilplattform höher gewesen sei. Insbesondere die Umsätze mit Android-Mobiltelefonen chinesischer OEMs hätten die Erwartungen des Managements übertroffen und seien um mehr als 35 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen.Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie im November 2023 bei rund 118 Dollar habe die QUALCOMM-Aktie den Startschuss für die aktuelle Rally eingeleitet. Vergangene Woche habe der Titel nun den Ausbruch über die 156-Dollar-Marke gemeistert und ein frisches Kaufsignal ausgelöst. Damit sei nun der Weg zum nächsten Etappenziel am Widerstand bei der 173-Dollar-Marke frei.Die QUALCOMM-Aktie gebe weiter Gas und sei seit der Empfehlung vom 3. Oktober über 40 Prozent im Plus.Anleger können weiterhin zugreifen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur QUALCOMM-Aktie. (Analyse vom 04.03.2024)