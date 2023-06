XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. März 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.200 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com (01.06.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - QIAGEN setzt auf die richtige Strategie - AktienanalyseDer Diagnostikkonzern QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) hat zu Jahresbeginn besser abgeschnitten als gedacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe das Unternehmen im ersten Quartal einen Umsatzrückgang um 23 Prozent auf 485 Mio. Dollar verbucht. Zu konstanten Wechselkursen hätten die Erlöse mit 502 Mio. Dollar aber oberhalb der Prognose von QIAGEN von mindestens 490 Mio. Dollar gelegen - dank Zuwächsen im Nicht-Covid-19-Produktportfolio. Dort seien die Einnahmen wechselkursbereinigt um zwölf Prozent gestiegen. Die Erlöse mit Produkten mit Covid-Bezug seien dagegen um gut drei Viertel eingebrochen. Auch beim bereinigten Konzerngewinn sei es nicht ganz so schlimm gekommen wie befürchtet. Er sei um 37 Prozent auf 117 Mio. Dollar gesunken, woraus sich ein Ergebnis von 0,51 Dollar je Aktie ergeben habe. QIAGEN habe mindestens 0,47 Dollar in Aussicht gestellt.CFO Roland Sackers habe sich mit dem Erreichten daher nicht unzufrieden gezeigt - und habe auf das starke Wachstum im Kerngeschäft abseits Corona verwiesen. "Diese Mischung macht uns zuversichtlich", so Sackers. Dies beweise, dass QIAGEN auf die richtige Strategie mit dem Ausbau seiner fünf wichtigsten Wachstumsträger setze. Auch Analysten würden trotz der erwarteten Einbußen im laufenden Jahr weiter große Stücke auf den Konzern halten. Odysseas Manesiotis von Berenberg sehe QIAGEN sogar als Top-Pick im Sektor. (Ausgabe 21/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:42,80 EUR +1,25% (01.06.2023, 11:34)