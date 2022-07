ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (06.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die QIAGEN-Aktie (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) charttechnisch unter die Lupe.Zu ihren Lieblingsfiltern gehöre zum einen ein Ansatz, welcher die Faktoren "Momentum" und "low volatility" kombiniert. Zum anderen würden sie eine etwas offensivere Selektion anhand von insgesamt sieben trendfolgenden Kriterien schätzen. Es komme relativ selten vor, dass ein Einzelwert gemessen an beiden Maßstäben zu gefallen wisse. Letzteres sei aktuell bei der QIAGEN-Aktie der Fall! Hinzu komme ein vielversprechendes Chartbild, denn die 200-Wochen-Linie (akt. bei 38,74 EUR) habe das Papier zuletzt als Sprungbrett genutzt. Dabei sei der Sprung über den seit Ende November bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 42,78 EUR) gelungen. Aktuell arbeite der Titel zudem an einem nachhaltigen Spurt über die Hochs bei 45/46 EUR, der die Bodenbildung seit Januar endgültig abschließen würde. Auf einen erfolgreichen Ausbruch lasse das jüngste MACD-Kaufsignal hoffen. Aus der Höhe der beschriebenen Trendwende ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 7 EUR. Perspektivisch sei das ausreichend, um das bisherige Allzeithoch bei 51,56 EUR anzupeilen. Das Maihoch bei 44,55 EUR biete sich dagegen als Absicherung auf der Unterseite an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:47,30 EUR +0,62% (06.07.2022, 08:32)XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:46,65 EUR +0,78% (05.07.2022, 17:35)