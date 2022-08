XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (31.08.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Seit Anfang August steckt die QIAGEN-Aktie (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) in einer Korrektur, nachdem die Bullen im Widerstandsbereich um 49,50 EUR mehrfach gescheitert sind, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Stück für Stück sei der Aktienkurs dabei bis in den bei 46,00 EUR beginnenden Supportbereich zurückgefallen. Dieser könnte der Aktie jetzt etwas Halt geben, was sich ansatzweise auch schon in den Tageskerzen zeige. Der Durchbruch auf der Longseite sei den Bullen bisher aber noch nicht gelungen, wie man auch am gestrigen Minus von 0,48% sehe.AusblickDie QIAGEN-Aktie sei für Investoren recht interessant. Nicht nur, dass die aktuelle Korrektur einen wichtigen Supportbereich erreiche, die Aktie glänze mit Blick auf die letzten Wochen auch mit einer gewissen relativen Stärke. Würden sich die Bullen durchsetzen, könnten die Kurse wieder zum Jahreshoch und dem dort liegenden Widerstand um 49,50 EUR durchstarten. Bei einem bärischen Ausbruch unter 44,50 EUR sei hingegen Vorsicht geboten. Entpuppe sich dieser als nachhaltig, hätte die Aktie Platz nach unten. Der große Support um 41 EUR wäre dann ein mögliches "mittelfristiges" Ziel. (Analyse vom 31.08.2022)Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:45,64 EUR +0,91% (31.08.2022, 09:05)