Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

42,01 EUR -1,98% (07.11.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

42,02 EUR -1,98% (07.11.2022, 17:40)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (07.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.QIAGEN könne abseits von Covid mit guten Geschäften überzeugen. Am Montagabend habe das US-Biotechunternehmen seine Quartalszahlen veröffentlicht. Auch wenn der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr deutlich zusammengeschrumpft sei, habe dieser über den Erwartungen gelegen. Besonders aber habe der Ausblick überzeugt.QIAGEN habe im vergangenen Quartal erneut besser abgeschnitten als gedacht. Der Vorstand erhöhe deshalb ein weiteres Mal seine Ziele. "QIAGEN ist auf dem besten Weg, das Jahr 2022 mit starken Ergebnissen zu beenden", habe Firmenchef Thierry Bernard laut der am späten Montagabend verbreiteten Mitteilung gesagt.Gerechnet zu konstanten Wechselkursen, solle der Konzernumsatz für die aktuellen zwölf Monate nun bei mindestens 2,25 Milliarden Dollar liegen und damit in etwa auf dem Vorjahresniveau. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) solle - ebenfalls Währungseffekte ausgeklammert - bei rund 2,40 Dollar herauskommen, nach 2,63 Dollar vor einem Jahr. Bisher sei QIAGEN von mindestens 2,20 Milliarden Dollar Umsatz und mindestens 2,30 Dollar Gewinn je Aktie ausgegangen.QIAGEN habe in diesem Jahr schon mehrmals seine Prognosen angehoben. Zwar lasse der Rückenwind durch die Pandemie nach, doch erfreue sich die übrige Angebotspalette einer starken Nachfrage. So sei es auch im dritten Quartal gewesen. Der Konzernumsatz sei zwar im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf eine halbe Milliarde Dollar zurückgegangen, doch sei dies negativen Währungseffekten geschuldet gewesen. Diese herausgerechnet, habe der Erlös stagniert.In den vergangenen Monaten sei die Euphorie rund um die Corona-Pandemie und die damit verbundene Sonderkonjunktur deutlich verblasst. Übernahmespekulationen hätten darüber hinaus für teils starke Kursschwankungen gesorgt. Trotz des guten Ausblicks bleibe das Chartbild eingetrübt.Neueinsteiger warten ab, Investierte lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur QIAGEN-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)