Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

44,50 EUR -1,66% (11.10.2022, 13:13)



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

44,52 EUR +6,38% (11.10.2022, 12:58)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (11.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die QIAGEN-Aktie (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Nach zuletzt wieder zwei sehr schwachen Tagen errege die QIAGEN-Aktie am Dienstag wieder positiv das Interesse der Anleger. Ein Bericht von "Wall Street Journal" über Fusionsgespräche mit dem Labordienstleister Bio-Rad Laboratories habe das Papier des Labordienstleisters zuletzt auf gut 45 Euro nach oben springen lassen.In einer ersten Reaktion am Montagabend sei es sogar zeitweise bis auf 46,95 Euro nach oben gegangen. Laut dem Bericht würden die Gespräche mit dem US-Unternehmen seit einiger Zeit laufen. In den nächsten Wochen dürfte es aber keine Vereinbarung geben. Auch ein Scheitern der Verhandlungen sei möglich.Um QIAGEN würden schon länger Spekulationen über eine Transaktion kursieren: Vor etwa einem Jahr habe es geheißen, man lote mit dem französischen Wettbewerber Biomerieux eine Fusion aus. Auch der US-Diagnostik-Spezialist Quidel sei als Interessent gehandelt worden. Bereits im Jahr 2020 sei die geplante 10 Mrd. USD schwere Übernahme von QIAGEN durch den US-Laborausrüster Thermo Fisher gescheitert. Der Konzern Thermo Fisher, der 43 Euro je Aktie geboten habe, sei hier am Widerstand der Aktionäre gescheitert. Diese hätten das Angebot wegen der besseren Geschäftsaussichten von QIAGEN im Zuge der Corona-Krise als zu niedrig bezeichnet.Sollte es tatsächlich zu einer Einigung zwischen QIAGEN und Bio-Rad kommen, dürfte das Potenzial begrenzt sein. Fraglich sei zudem, ob die Aktionäre diesmal zustimmen würden. Das Risiko bei QIAGEN sei jedoch ebenfalls begrenzt. Anleger sollten deswegen die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: