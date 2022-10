Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

45,33 EUR +0,18% (11.10.2022, 08:31)



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

41,85 EUR -4,30% (10.10.2022)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (11.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die QIAGEN-Aktie (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Eigentlich sei es kein schöner Börsen-Tag für QIAGEN-Anlegern gewesen. Der Kurs der Aktie habe sich zunehmend im Minus bewegt, habe nach Xetra-Handelsschluss schließlich rund vier Prozent abgegeben. Doch dann plötzlich ein Kurssprung um mehr als zehn Prozent. Und nach einem kurzen Rücksetzer sei gleich die nächste Kaufwelle gekommen. Was sei da los?Es gebe wieder mal Gerüchte rund um den Dauer-Übernahmekandidaten. Die beiden Labordienstleister QIAGEN und Bio-Rad Laboratories würden über ein Zusammengehen sprechen. Die Gespräche seien seit einiger Zeit gelaufen, berichte Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. In den nächsten Wochen dürfte es allerdings keine Vereinbarung geben. Auch ein Scheitern der Gespräche sei möglich.An der Börse sei QIAGEN auf der Basis des Schlusskurses vom Freitag zehn Milliarden US-Dollar wert. Bio-Rad werde mit 13 Milliarden Dollar bewertet. Der Bio-Rad-Kurs verliere heute zunächst rund acht Prozent. Die QIAGEN-Aktie stehe im späten Handel in Deutschland mit knapp über 45 Euro rund drei Prozent im Plus.mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: