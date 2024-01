Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. September 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN unter http://www.qiagen.com (19.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe sich seit seinem Tief Ende Oktober bei 32,74 Euro in den vergangenen Wochen wieder deutlich nach oben gearbeitet. Zuletzt habe die QIAGEN-Aktie sogar knapp über der 42-Euro-Marke notiert, nachdem neue Übernahmegerüchte aufgekommen seien. Am späten Donnerstagabend habe der Diagnostikspezialist derweil Einzelheiten zum geplanten synthetsichen Aktienrückkauf für bis zu 300 Mio. Dollar veröffentlicht.Die Rückzahlung aus bestehenden Barmitteln werde demnach voraussichtlich zu einer Verringerung der Anzahl ausgegebener Aktien um etwa drei Prozent führen, wie das Unternehmen am späten Donnerstagabend mitgeteilt habe. Je 25 ausgegebene QIAGEN-Aktien würden in dem mehrstufigen Prozess zunächst zu 24,25 neuen QIAGEN-Aktien konsolidiert. Dies führe zu einer Verringerung von etwa 6,9 Mio. Aktien gegenüber dem Stand von 230,8 Millionen Papieren Ende 2023. Nach der Konsolidierung erfolge eine Kapitalrückzahlung an eingetragene Aktionäre in Höhe von 1,28 Dollar je vor dem Split gehaltener Aktie.QIAGEN habe die Maßnahme vor anderthalb Wochen angekündigt. Durch den synthetischen Aktienrückkauf könnten den Anteilseignern auf eine effizientere Art und Weise Barmittel zurückgezahlt werden als durch ein traditionelles Rückkaufprogramm am freien Markt, habe es zur Begründung geheißen.Die Privatbank Berenberg habe QIAGEN auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,20 Euro belassen. Nach dem durchwachsenen Vorjahr hätten im Medizintechniksektor 2024 einige Anlagemöglichkeiten gewinkt, habe Analyst Sam England in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick gerschrieben. Englands Favoriten seien Sandoz, Convatec und QIAGEN.DER AKTIONÄR bleibe zuversichtlich, das Unternehmen sei gut aufgestellt. Die QIAGEN-Aktie sei eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 32,00 Euro an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Anleger sollten allerdings Geduld mitbringen. (Analyse vom 19.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)