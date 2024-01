Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. September 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN unter http://www.qiagen.com (17.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) an schwachen Tagen ein Kauf.Das im DAX notierte Diagnostik-Unternehmen QIAGEN solle laut einem Gerücht erneut Übernahme-Interesse bei einem potenziellen Käufer geweckt haben. Damit könnte es einen neuen Anlauf geben, denn im Jahr 2020 sei der US-amerikanische Wettbewerber Thermo Fisher Scientific mit einem Akquisitionsversuch der Gesellschaft gescheitert.Wieberichte, solle QIAGEN laut einem "Uncooked Alert" von Betaville eine neue Interessensbekundung eines potenziellen Aufkäufers auf sich gezogen haben.In den vergangenen Jahren hätten sich immer wieder Übernahmegerüchte um das Diagnostik-Unternehmen mit Sitz in Hilden gehalten. Und das auch nach dem gescheiterten Versuch von Thermo Fisher Scientific im Jahr 2020. Damals hätten die Amerikaner 43 Euro je QIAGEN-Aktie geboten, die Annahmeschwelle allerdings deutlich verfehlt.Ein möglicher Bieter müsste nach Ansicht des "Aktionär" klar mehr als die 43 Euro von Thermo Fisher Scientific aufrufen. Unter 48 Euro dürfte es äußerst schwierig werden, die derzeitigen Aktionäre von einer potenziellen Transaktion zu überzeugen.Die erneuten Gerüchte rund um QIAGEN würden nicht verwundern. Das Unternehmen sei gut aufgestellt und in der Peergroup relativ günstig bewertet. Egal ob mit oder ohne Übernahme: Die Aktie bleibt an schwachen Tagen ein Kauf, Anleger sollten aber Geduld mitbringen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur QIAGEN-Aktie. (Analyse vom 17.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link