XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

46,94 EUR +0,06% (09.12.2022, 10:44)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (09.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - QIAGEN: Druck in Richtung Jahreshoch - ChartanalyseDie Rückkehr der Käufer am Mittwoch und auch im gestrigen Handel kam genau zur rechten Zeit, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anfang der Woche sei die QIAGEN-Aktie (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) in eine Korrektur übergegangen und habe dabei den alten Widerstandsbereich knapp unterhalb von 46 EUR getestet. Hier sei der Kurs dank der Kursgewinne in den vergangenen beiden Handelstagen nach oben abgeprallt. Der Preisbereich sei damit als Unterstützung bestätigt worden und gleichzeitig würden die Bullen die Chancen wahren, die Erholung seit Ende September weiter voranzutreiben.Aus charttechnischer Sicht mache die QIAGEN-Aktie aktuell einen guten Eindruck. Idealerweise würden die Bullen den Unterstützungsbereich bei 46,05-45,39 EUR verteidigen, um auf der anderen Seite Druck in Richtung Jahreshoch und den Widerstandsbereich ab ca. 48,95 EUR auszuüben. Dort stünde eine neue Entscheidung an. Umdenken müsste man jedoch, falls die Aktie nachhaltig unter 45,39 EUR zurückfalle. Die Gefahr einer deutlicheren Korrektur würde in diesem Fall zunehmen und Abgaben auf 44,50 EUR und sogar wieder zum großen Support ab ca. 42 EUR könnten folgen. (Analyse vom 09.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:47,03 EUR +0,81% (09.12.2022, 10:34)