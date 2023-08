Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

41,36 EUR +1,52% (09.08.2023, 09:53)



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

41,52 EUR +2,34% (09.08.2023, 09:42)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. März 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.200 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (09.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Nach dem Boom in der Corona-Krise kämpfe die Branche der Labordienstleister mit sinkenden Bestellungen. Nach Sartorius und Merck KGaA senke jetzt auch der Diagnostikspezialist und Labordienstleister QIAGEN seine Ziele für das Jahr. Damit liege die neue Prognose klar unter den Markterwartungen.QIAGEN habe in einer Mitteilung vom späten Dienstagabend seine neuen Ziele mit der deutlich gesunkenen Nachfrage nach Covid-Tests begründet. Der Rückgang sei stärker ausgefallen als erwartet. Zudem habe das Unternehmen auf schwankende Großkundenaufträge im Geschäft mit sogenannten Erstausrüstern verwiesen, die bei QIAGEN für ihre eigenen Produkte Inhaltsstoffe bestellen würden. Hier schlage sich die aktuell schwierige gesamtwirtschaftliche Situation nieder und laste auf der Investitionsbereitschaft der Unternehmen, habe die Sprecherin gesagt. Dies betreffe das Covid- und das Nicht-Covid-Geschäft.Die Aktie von QIAGEN sei bereits in den vergangenen Tagen unter Druck gestanden. Auf dem aktuellen Niveau sei das Papier fair bewertet. Investierte Anleger wollten ihre Gewinne mit einem Stopp bei 36 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: