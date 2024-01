Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. März 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.200 Mitarbeiter an über 35 Standorten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Der Diagnostik-Spezialist QIAGEN erhöhe seine Investitionen in das zukunftsträchtige Bioinformatik-Geschäft. Konkret wolle das DAX-Unternehmen dadurch die profitable Expansion in neue Regionen, Marktsegmente und ein erweitertes Produktangebot ermöglichen. Kein Grund für die Analysten der UBS, am derzeitigen Votum für die QIAGEN-Aktie zu rütteln.Analyst John Sourbeer von der UBS habe das Investitionsvorhaben in einem ersten Kommentar positiv gewertet. Das Bioinformatik-Geschäft sei ein künftiger Wachstumspfeiler.Die Nachrichten würden allerdings nichts an seiner neutralen Bewertung der QIAGEN-Aktien durch Sourbeer ändern. Für ein besseres Votum wünsche er sich mehr Klarheit, dass das Geschäft abseits der Corona-Pandemie nach 2024 zu einem prozentual zweistelligen Wachstum zurückkehren werde.Die Investitionen in das Bioinformatik-Business Qiagen Digital Insights (QDI) sollten sich über die kommenden fünf Jahre erstrecken. Die Sparte habe im vergangenen Jahr ein Umsatz von etwa 100 Millionen Dollar generiert.Dass QIAGEN seine Investitionen in das Bioinformatik-Geschäft erhöhe, begrüße "Der Aktionär". Denn das Business biete für den DAX-Konzern erhebliche Wachstumsmöglichkeiten, auch über bestehende Märkte hinaus. Die Aktie bleibe auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Neueinsteiger könnten den nachhaltigen Sprung über die charttechnische Hürde von 40 Euro noch abwarten und dann zugreifen.Anleger sollten bei der Aktie in jedem Fall langfristig denken und Geduld mitbringen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2024)Mit Material von dpa-AFX