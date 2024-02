Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0015001WM6, WKN: A400D5, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit ca. 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN unter http://www.qiagen.com (07.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der QIAGEN N.V. (ISIN: NL0015001WM6, WKN: A400D5, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach US-Börsenschluss am Dienstag habe der Diagnostik-Konzern QIAGEN seine Zahlen für das vierte Quartal respektive Geschäftsjahr 2023 vorgelegt, die im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten. Im laufenden Jahr peile das Management rund um CEO Thierry Bernard wieder Zuwächse beim Umsatz und Ergebnis an. Indes würden sich um QIAGEN einmal mehr Übernahmegerüchte halten."Wir haben das Jahr 2023 mit starken Ergebnissen im vierten Quartal abgeschlossen", resümiere CFO Roland Sackers. "Unser Umsatzwachstum erreichte im Branchenvergleich eine Spitzenposition, bei solider Profitabilität." Im vierten Quartal habe QIAGEN ein Umsatzplus von zwei Prozent verzeichnet, auf Jahressicht stehe allerdings ein Rückgang um acht Prozent auf 1,83 Milliarden Euro in den Büchern.Der bereinigte Gewinn je Aktie sei um 13 Prozent auf 2,07 Dollar gesunken, die für die Konzernprognose maßgebliche währungsbereinigte Kennziffer habe bei 2,09 Dollar gelegen. Damit habe der Konzern die im Sommer gesenkten Ziele und in etwa die Erwartungen am Markt getroffen.Das Management peile nun währungsbereinigt einen kleinen Umsatzanstieg auf mindestens 2 Milliarden Dollar an. Dabei sei ein "solides Umsatzwachstum" im Nicht-Covid-Portfolio im mittleren einstelligen Prozentbereich im zweiten Halbjahr zu erwarten.QIAGEN habe ein solides viertes Quartal abgeliefert und wolle, wie vom Markt auch antizipiert, zum Wachstum bei Umsatz und Gewinn zurückkehren. Die weiteren Monate könnten bei der Aktie allerdings weiter von der gespielten Übernahme-Thematik geprägt bleiben. "Der Aktionär" sehe in der Diagnostik-Branche durchaus Konsolidierungstendenzen.Das Papier von QIAGEN bleibt an schwachen Tagen kaufenswert, Anleger sollten allerdings eine Portion Geduld mitbringen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link