Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Aktienjahr 2023 nahmen die Anleger zu Jahresbeginn vielfach Gewinne mit, so die Analysten der DekaBank.



Für die FED-Leitzinssenkungserwartungen an den Märkten seien die am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden US-Verbraucherpreise sehr wichtig. Danach würden sich die Anleger auf die am Freitag startende Unternehmensberichtssaison für das vierte Quartal konzentrieren. Die massiven Kursgewinne seit Ende Oktober dürften bei vielen Anlegern die Erwartungen erhöht haben. Vor allem bei den "Magnificent 7", den US-Tech-Schwergewichten, deren Kurse sich 2023 hervorragend entwickelt hätten, lägen die Hürden für positive Überraschungen hoch. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass die Gewinne der S&P 500-Unternehmen im Jahr 2024 deutlich höher ausfallen würden als die Konsenserwartungen der Analysten. Unabhängig von den kurzfristigen Marktreaktionen wäre das ein gutes Fundament für ein weiteres positives Aktienjahr. (Ausgabe vom 08.01.2024) (09.01.2024/ac/a/m)





