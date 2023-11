Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Berichterstattung der Unternehmen zum dritten Quartal ist abgeschlossen, so die Analysten der DekaBank.



Lediglich aus den USA würden noch vereinzelte Nachzügler berichten. Impulse für den Gesamtmarkt seien davon nicht zu erwarten, diese würden weiterhin vor allem von den Anleihemärkten ausgehen. Somit würden die Inflationszahlen am Mittwoch aus Deutschland sowie am Donnerstag aus Euroland und den USA in den Fokus der Aktienmärkte rücken. Die finalen Einkaufsmanagerindices aus Euroland würden eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf niedrigem Niveau bestätigen. Dies gebe den Aktienmärkten einen wichtigen fundamentalen Rückhalt mit Blick auf die laufende Geschäftstätigkeit und mit Blick auf die für das vierte Quartal zu erwartenden Gewinne. Und damit werde die Grundlage für eine Konsolidierung oder leichte Aufwärtsbewegung der Kurse gelegt. (27.11.2023/ac/a/m)





