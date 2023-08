Bonn (www.aktiencheck.de) - Die vollgepackten Wochen der Q2 2023 Berichtssaison in den USA und Europa liegen jetzt hinter uns, so die Analysten von Postbank Research. S&P 500 und 56 Unternehmen des STOXX Europe 600 oder 5% bzw. 12% der jeweiligen Marktkapitalisierung diese Woche ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Bisher habe der aggregierte S&P 500/STOXX Europe 600-Gewinn je Aktie um 6,7%/5,2% über den Erwartungen gelegen, während die Umsätze +1,9%/+0,7% positiv überrascht hätten. Der Anteil der Unternehmen, die die Gewinnschätzungen übertroffen hätten, liege über/auf dem historischen Durchschnittsniveau von 81%/53%.Gerade in den USA seien in allen 11 Sektoren positive Gewinnüberraschungen erzielt worden. Die Konsenszahlen für Q2 2023 würden derzeit auf einen Rückgang der aggregierten S&P 500-Gewinne um 7,3% ggü. Vj. bei einem stagnierenden Umsatzwachstum von +0,1% und einen Rückgang der STOXX Europe 600-Gewinne um 5,8% ggü. Vj. bei um 6,6% schwächeren Umsätzen hindeuten.Fazit: Die aggregierten S&P 500 Gewinne je Aktie für das zweite Quartal ohne Energie und die Risikovorsorge der Banken dürften im Jahresvergleich steigen. (07.08.2023/ac/a/m)