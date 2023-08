Die US-Inflationsdaten für Juli seien indessen wie erwartet rein gekommen und hätten keine neuen Impulse zu geben vermocht. Anleger würden daher mit einer Zinspause für die September-Sitzung der FED rechnen. Für Q1 nächstes Jahr werde die erste Zinssenkung gepreist. Angesichts auslaufender negativer Basiseffekte und den wieder gestiegenen Rohstoffpreisen dürfte die Inflation sich allerdings zusehends schwer tun weiter zu fallen, was die Wahrscheinlichkeit längerfristig hoher Zentralbankzinsen erhöhe.



Die Q2-Berichtssaison neige sich dem Ende entgegen - fast 90% der Unternehmen in den USA und Europa hätten bereits berichtet. Nach den zwei großen Zentralbanksitzungen werde es in den nächsten Wochen geldpolitisch etwas ruhiger. Am Dienstag würden die ZEW-Erwartungen für das deutsche Wirtschaftswachstum (August), die Einzelhandelsumsätze (Juli) für die USA und China, die chinesische Industrieproduktion (Juli) und der Empire State Index (August) veröffentlicht.



Am Mittwoch würden die BIP-Daten (Q2) und die Arbeitslosenzahlen (Q2) der Eurozone, sowie die Industrieproduktion der USA (Juli) und Eurozone (Juni) folgen. Am Donnerstag werde der Philadelphia FED-Index (August) und Freitag die Verbraucherpreise (Juli) der Eurozone veröffentlicht. In der Folgewoche werde der Erzeugerpreisindex (Juli) und der ifo-Geschäftsklimaindex (August) für Deutschland, sowie die vorläufigen Einkaufsmanagerindices (August) für Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA publiziert. (14.08.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der August begann mit einem Mini-Schocker, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.Neben S&P habe nun auch die Rating-Agentur Fitch die langfristige Kreditwürdigkeit der USA auf AA+ herabgestuft. Grund hierfür seien das steigende Haushaltsdefizit, die wachsende Staatsverschuldung und die ständigen Patt-Situationen in der politischen Führung bei Steuer- und Schuldenfragen. Die Kapitalmärkte hätten auf die Nachricht mit erhöhter Volatilität, fallenden Aktienkursen und steigenden Anleiherenditen reagiert. Lediglich Energierohstoffe hätten ihre Rally dank fundamentaler Knappheit unbeirrt fortgesetzt.