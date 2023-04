Hamburg (www.aktiencheck.de) - Zum Leidwesen der vielen pessimistischen Anleger notierten globale Aktien jüngst nahe der Jahreshochs, so Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".



Rückläufige Inflation, das Abwenden einer Bankenkrise, die noch positive Saisonalität und die bisher besser als erwartet ausfallende Q1-Berichtssaison hätten beflügelt. Die Aktienvolatilität sei stark gefallen und die Bewertungen deutlich gestiegen. Unüblich sei seit den Banken-Turbulenzen die Underperformance von zyklischen ggü. defensiven Aktien im steigenden Markt. Sie deute auf eine gewisse Skepsis der Aktienanleger hin. Auch die Anleiheinvestoren würden einen wenig rosigen Ausblick erwarten, was die invertierte Zinskurve, die erhöhten Risikoaufschlägen, die hohen CDS auf US-Staatspapiere und die bereits eingepreisten FED-Zinssenkungen reflektieren würden. Wer behalte recht? Meyer bleibe vorsichtig, da nach der Rally das Chancen-Risiko-Verhältnis wenig attraktiv erscheine. Viel Positives sei bereits eingepreist, während Risiken wie Immobilienkrise, Kreditklemme, US-Schuldenobergrenze oder USA/China-Konflikt vernachlässigt würden.



Die kommenden Wochen stünden weiter im Bann der Q1-Berichtssaison. Bereits 84 Firmen (17% des S&P 500) hätten berichtet. Davon hätten bisher 79% die Gewinnschätzungen und dies im Median um 6% übertroffen. Seitens der Zentralbanken würden die Bank of Japan am Freitag (28.04.), die FED in der Folgewoche am Mittwoch (03.05.) und die EZB am Donnerstag (04.05.) die nächsten Zinsentscheidungen bekannt geben. Konjunkturell bleibe es spannend. Heute werde das ifo-Geschäftsklima (Apr.) veröffentlicht. Für die USA würden am Dienstag die Neubauverkäufe (Mrz.) und das Verbrauchervertrauen (Apr.), am Mittwoch die Auftragseingänge langlebiger Güter (Mrz.) und am Donnerstag die Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung (22. April) Einblicke in die Gesundheit der US-Wirtschaft geben. Nachdem Donnerstag die BIP-Daten (Q1) für die USA erscheinen würden, würden diese am Freitag für die Eurozone, Deutschland, Frankreich und Italien folgen. In den USA würden am Freitag zudem die Ein- und Ausgaben privater Haushalte (Mrz.) und der Chicago Einkaufsmanagerindex (Apr.) veröffentlicht. (24.04.2023/ac/a/m)





