Börsenplätze Pyrum Innovations-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Pyrum Innovations-Aktie:

39,20 EUR -0,51% (14.03.2024, 16:15)



ISIN Pyrum Innovations-Aktie:

DE000A2G8ZX8



WKN Pyrum Innovations-Aktie:

A2G8ZX



Ticker-Symbol Pyrum Innovations-Aktie:

PYR



Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (14.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) weiterhin mit "speculative buy" ein.Auch, wenn es in verschiedenen Bereichen immer mal wieder Verzögerungen gebe - was Steffen bei einem so innovativen Geschäftsmodell als normal erachte - komme der Roll-out der Expansionsstrategie von Pyrum insgesamt sehr gut voran. Die neuen Produktionslinien am Stammwerk in Dillingen würden sich im Hochfahrprozess befinden, die Arbeiten am nächsten eigenen Werk hätten begonnen und zuletzt habe der Consulting-Vertrag für eine neue Anlage in Schweden abgeschlossen werden können. Bis Ende 2026 solle die Errichtung von sechs neuen Produktionsstätten starten - ein ambitioniertes, aber machbares Ziel. Zumal die Expansion durch eine große Finanzierungsvereinbarung mit BASF abgesichert werde.Steffen erwarte infolgedessen einen kräftigen Umsatzschub in den nächsten Jahren und einen deutlichen Sprung in die Gewinnzone schon 2025, wenn erste substanzielle Einnahmen aus dem Verkauf von Anlagenkomponenten an die SPVs erzielt werden könnten.Daher bekräftigt Holger Steffen, Analyst von SMC Research, sein Urteil "speculative buy" für die Pyrum Innovations-Aktie. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link