Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (08.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) unter die Lupe.Bereits gestern habe Pyrum aufhorchen lassen. So habe das Unternehmen gemeldet, dass ein Verfahren zum ökologisch und (!) ökonomisch sinnvollen Recycling von Altreifen entwickelt worden sei, erste Erfolge bei der Inbetriebnahme des neuen Reaktors 2 (TAD 2). Und am Donnerstag berichte Pyrum über eine weitere positive Entwicklung.So habe die Gesellschaft nun grünes Licht erhalten für ein neues Werk im saarländischen Perl-Besch. Pyrum habe auf der Firmen-Homepage mitgeteilt: "Damit hat die Gesellschaft, die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, die notwendigen Voraussetzungen geschaffen und kann sofort in die detaillierte Planung einsteigen." Demnach solle in Perl-Besch bis Ende 2025 ein neues Pyrolysewerk nach dem Vorbild der Anlage am Stammwerk in Dillingen mit einer Kapazität von jährlich 20.000 Tonnen Altreifen entstehen.Pyrum-Vorstandschef Pascal Klein habe erklärt: "Wir drücken weiterhin aufs Tempo. Zwischen der ersten Zustimmung der Orts- und Gemeinderäte zur Ansiedlung von Pyrum im Dezember 2023 und der jetzigen Verabschiedung des finalen Bebauungsplans liegen gerade einmal rund acht Wochen. Nachdem wir mit dem Ausbau unseres Stammwerks in Dillingen zeigen konnten, dass unsere Technologie funktioniert und skalierbar ist, wollen wir unser Pyrolyseverfahren nun großflächig auf die Straße bringen, um das Recyclingproblem mit Altreifen nachhaltig zu lösen. Zu diesem Zweck haben wir die ersten Anlagenbauteile mit bekanntermaßen langen Lieferzeiten bereits bestellt und mit dem Bau soll noch im zweiten Halbjahr 2024 begonnen werden."Die Recycling-Perle ist nach wie vor für Mutige mit einem langen Atem spannend, die auf eine nachhaltige Erholung der Clean-Tech-Perle spekulieren wollen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne unverändert bei 28,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 08.02.2024)