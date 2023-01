Börsenplätze Pyrum Innovations-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Pyrum Innovations-Aktie:

60,20 EUR +1,69% (25.01.2023, 10:40)



ISIN Pyrum Innovations-Aktie:

DE000A2G8ZX8



WKN Pyrum Innovations-Aktie:

A2G8ZX



Ticker-Symbol Pyrum Innovations-Aktie:

PYR



Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (25.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) unter die Lupe.Das kleine saarländische Unternehmen habe über viele Jahre hinweg, in denen es auch zahlreiche Rückschläge habe verkraften müssen, eine Technologie entwickelt, bei der Altreifen komplett recycelt werden könnten. Nachdem im Produktionsprozess mittlerweile sämtliche "Kinderkrankheiten" hätten beseitigt werden können, stünden die Zeichen nun auf Expansion.So wolle Pyrum gemeinsam mit der schwedischen Polyfuels Group im Rahmen eines Joint Ventures vier Pyrolyseanlagen errichten und betreiben. Der Plan der bestehenden Absichtserklärung sei, auf Basis der Pyrum-Technologie bis 2030 bis zu vier Pyrolyseanlagen zum Recycling von Altreifen in Schweden, Finnland, Norwegen und Estland zu bauen. Innerhalb der nächsten zwölf Monate wollten die beiden Firmen die notwendigen Verträge unterzeichnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link