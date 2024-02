Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits in den vergangenen Wochen habe der Recycling-Spezialist Pyrum immer wieder mit positiven Meldungen aufhorchen lassen können. In dieser Handelswoche habe das saarländische Unternehmen nachgelegt und berichte, dass man nun auch aus der zweiten Anlage Pyrolyse-Öl an den Partner und Großaktionär BASF geliefert habe.Auch dies sei wieder ein kleiner Meilenstein für das Unternehmen, welches aktuell intensiv daran arbeite, ein ökologisch und ökonomisch sinnvolles Verfahren zum vollständigen Recycling von Altreifen an immer mehr Standorten im In- und Ausland durchzuführen. So sei im Zuge der dritten Inbetriebnahmefahrt von Reaktor 2 (TAD 2) am Mittwoch der erste Lkw mit einer Liefermenge von rund 24.000 Litern Pyrolyseöl an den Chemieriesen BASF auf die Reise geschickt worden. Mittlerweile seien in der neuen Anlage bereits knapp 60.000 Liter produziert worden. Nach diversen Tests solle es weitere Lieferungen an BASF geben. Pyrum sei im Zuge der jüngsten Entwicklungen auf einem guten Weg, um die bisherigen Produktionskapazitäten am Stammwerk in Dillingen zu verdreifachen.Pyrum-Vorstandschef Pascal Klein habe betont: "Das Ergebnis spricht für sich. Nach drei Wochen durchgängiger Produktion erreichen wir mit der ersten Lieferung unseres Pyrolyseöls aus TAD 2 an die BASF einen neuen Meilenstein. Wir sind unheimlich stolz, dass wir diesen Schritt noch vor unserem Planungszeitraum erreichen konnten, was wir vor allem dem großen Engagement unseres Teams zu verdanken haben. Wir befinden uns damit in einer erfolgreichen Phase unseres Rolloutplans und bereiten uns nun auf unsere neuen Zwischenziele - der Eigenverstromung von TAD 2 sowie der ersten Testfahrt von TAD 3 - vor."Die Recycling-Perle ist für Mutige mit einem langen Atem weiterhin spannend, die auf eine nachhaltige Erholung der Clean-Tech-Perle spekulieren wollen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne unverändert bei 28,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 23.02.2024)