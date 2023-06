Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



DE000A2G8ZX8



A2G8ZX



PYR



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (26.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den vergangenen Handelswochen hätten sich bereits die positiven Meldungen beim Recycling-Spezialisten Pyrum gehäuft. Und anders als in den Monaten zuvor seien diese von der Börse mit Kursaufschlägen quittiert worden. Und auch heute gebe es Nachrichten von Pyrum. Und zwar erneut welche, über die sich die Anteilseigner freuen dürften.So sei nun vom Schwalbe Recycling System der "Green Marathon" auf den Markt gebracht worden. Dabei handele es sich um ein gemeinsames Projekt von Pyrum, der Ralf Bohle GmbH und der TH Köln, das den weltweit ersten und bis heute einzigen ganzheitlichen Prozess zum Recycling von gebrauchten Fahrradreifen ermögliche. Für diese Produktinnovation habe der "Green Marathon" im Rahmen der Eurobike-Messe in Frankfurt den Eurobike Award und - als einziges Produkt - auch den Green Award erhalten, der für bemerkenswerte Produktinnovationen im Bereich Nachhaltigkeit verliehen werde.Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Der Green Marathon ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Pyrum mit seinen Partnern den Materialkreislauf schließen kann. Wir sind stolz darauf, dass unser recyceltes Material die Grundlage für den weltweit ersten Fahrradreifen aus gebrauchten Reifen bildet. Diese Entwicklung ist ein weiterer Beweis für unser Engagement für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Gemeinsam mit Schwalbe werden wir weiterhin daran arbeiten, umweltfreundliche Lösungen für die Reifenbranche zu schaffen und die Recyclingmöglichkeiten kontinuierlich zu erweitern."Mutige, langfristig orientierte Anleger können daher weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Pyrum Innovations-Aktie. Wichtig dabei: Ein auf 33,00 Euro nachgezogener Stoppkurs sollte das Investment nach unten absichern. (Analyse vom 26.06.2023)