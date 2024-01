Börsenplätze Pyrum Innovations-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Pyrum Innovations-Aktie:

31,00 EUR +1,31% (18.01.2024, 13:28)



ISIN Pyrum Innovations-Aktie:

DE000A2G8ZX8



WKN Pyrum Innovations-Aktie:

A2G8ZX



Ticker-Symbol Pyrum Innovations-Aktie:

PYR



Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (18.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) unter die Lupe.Der Recycling-Spezialist setze weiter auf Expansion. So solle die bewährte Pyrolysetechnologie für das Recycling von Altreifen an immer mehr Standorten erfolgen. Zu diesem Zweck habe das saarländische Unternehmen Anfang Januar die Tochter "Pyrum GreenFactory II GmbH" zum Betrieb des zweiten Pyrum-Werkes gegründet.Bis Ende des kommenden Jahres solle in Perl-Besch an der Mosel ein weiteres Pyrolysewerk nach dem Vorbild der ersten Anlage im Stammwerk Dillingen errichtet werden. Die Kapazität der Anlage solle sich auf 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr belaufen, wodurch Pyrum die bisherige Recyclingkapazität verdoppeln würde. Noch im ersten Quartal des laufenden Jahres sollten die ersten Teile für den Bau bestellt werden.Pyrum entwickele sich hervorragend, doch an der Börse würden die zahlreichen Fortschritte der vergangenen Monate einfach kaum honoriert. Daher sollten weiterhin nur Mutige mit einem langen Atem auf eine nachhaltige Erholung der Clean-Tech-Perle setzen. Der Stoppkurs sollte bei 28 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link