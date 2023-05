Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (17.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) unter die Lupe.Der Recycling-Spezialist Pyrum habe in den vergangenen Jahren eine innovative Variante zur ökologisch und ökonomisch sinnvollen Kreislaufwirtschaft von Altreifen entwickelt. Mit diesem Verfahren wolle das saarländische Unternehmen nun expandieren, arbeite aber gleichzeitig auch an neuen Verfahren, wodurch ein neuer Markt erschlossen werden könnte.So habe die Gesellschaft kürzlich auf ihrer Homepage gemeldet, dass man nach fast vierjähriger Entwicklungszeit die erste automatisierte, halbindustrielle Recyclinganlage für kohlenfaserverstärkte Kunststoffe (CFK) in Betrieb genommen habe - und damit weltweit erstmalig CFK ganzheitlich habe recyceln können. Auch diese Anlage stehe am Stammwerk in Dillingen/Saar und solle als Grundstein für den Bau einer industriellen Anlage dienen.Pyrum erkläre: "Ein ganzheitliches Recycling im Sinne einer vollständigen stofflichen Verwertung des CFK ist bisher nicht möglich. Die Entsorgung erfolgt derzeit mittels Müllverbrennung oder über Deponierung. Zur Lösung dieses Problems will Pyrum zukünftig einen entscheidenden Beitrag leisten. Der Anteil Europas am CFK-Weltmarkt liegt wie der Anteil Amerikas bei etwa 25%. In Asien fällt derzeit etwa die Hälfte der weltweiten CFK-Menge an."Pyrum komme operativ sehr gut voran. Dies werde von der Börse derzeit aber leider nicht honoriert. Die Aktie habe es - wie derzeit viele junge Green-Tech-Unternehmen - weiterhin schwer.Mutige, langfristig orientierte Anleger können darauf setzen, dass sich daran bald wieder etwas ändern wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Denn die Aussichten für das innovative Unternehmen seien angesichts der Altreifen-Problematik nach wie vor sehr gut. Wichtig dabei: Ein Stoppkurs bei 28,00 Euro sollte das Investment nach unten absichern. (Analyse vom 17.05.2023)