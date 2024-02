Börsenplätze Pyrum Innovations-Aktie:



Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (07.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) unter die Lupe.Pyrums patentierte und weltweit bislang einzigartige Pyrolysetechnologie zum Recycling von Altreifen funktioniere nachhaltig. Daher wolle man mit dieser Technologie nun expandieren. Die Saarländer hätten zu diesem Zwecke bereits zahlreiche Kooperationen geschlossen. Zudem erweitere man die Kapazitäten am Stammwerk in Dillingen/Saar immer weiter.So melde das Unternehmen heute erste Erfolge im Rahmen der Inbetriebnahme des neuen Reaktors 2 (TAD 2). Demnach könnte seit dem Start der zweiten Probefahrt der Durchsatz des neuen Reaktors bereits nach kurzer Zeit bis auf 75 Prozent "der für die künftige Serienproduktion erwarteten Leistung erhöht werden", wie es in der Pressemitteilung geheißen habe. Dadurch könnten nun auch in der neuen Anlage industrielle Mengen an Altreifen verarbeitet werden. Laut Pyrum seien bereits mehr als 30.000 Liter Öl hergestellt worden, die nach den obligatorischen Tests an den Partner BASF geliefert werden sollten.Pyrum komme weiterhin sehr gut voran - was aber an der Börse leider unverändert wenig honoriert werde. Die Recycling-Perle bleibt daher nach wie vor nur für Mutige mit einem langen Atem geeignet, die auf eine nachhaltige Erholung der Clean-Tech-Perle spekulieren wollen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne unverändert bei 28,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link