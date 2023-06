Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (06.06.2023/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) weiterhin mit dem Rating "speculative buy" ein.Pyrum sei in den letzten anderthalb Jahren mit schwierigen Rahmenbedingungen konfrontiert worden, die sich in Materialengpässen und deutlichen Preissteigerungen für Anlagenkomponenten niedergeschlagen hätten. Der Aufbau der Produktionslinien zwei und drei am Stammwerk in Dillingen habe sich dadurch verteuert und verzögert, stehe aber nun vor dem Abschluss. Auch der Start erster Projekte mit Dritten sei erschwert worden, befinde sich aber auf einem guten Weg.Insgesamt stehe das Unternehmen aus Sicht des Analysten vor einem kräftigen Expansionsschub. Der kritische Faktor sei noch die Finanzierung neuer Werke, sowohl bei Pyrum selbst als auch bei potenziellen Kunden. Er halte diese Anfangsschwierigkeiten für überwindbar, nicht zuletzt dank der tatkräftigen Unterstützung des starken Partners BASF.Wenn die ersten Anlagen für Kunden realisiert seien und im Betrieb ihre hohe Profitabilität unter Beweis gestellt hätten, dürfte die weitere Expansion deutlich leichter werden.Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bekräftigt daher sein Urteil "speculative buy" für die Pyrum Innovations-Aktie. (Analyse vom 06.06.2023)