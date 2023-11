XETRA-Aktienkurs Pyrum Innovations-Aktie:

Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (24.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) unter die Lupe.Die Aktie von Pyrum gebe am Freitag nach. Denn das saarländische Unternehmen, das derzeit mit seiner innovativen Recycling-Technologie expandiere, habe Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Pyrum sei etwas langsamer als erhofft gewachsen. Auch für das Gesamtjahr erwarte man deutlich niedrigere Erlöse als bisher erwartet, was jedoch in dieser Phase kein Drama sei.Zwar seien die Geschäftszahlen im dritten Quartal selbst wie erwartet kein Grund für Freudensprünge gewesen, beim Ausbau des Geschäfts komme man indes weiterhin gut voran, wie auch CEO Pascal Klein betont habe: "Mit den bisher erreichten Erfolgen hinsichtlich der Inbetriebnahme unserer neuen Pyrolyseanlagen, der Entwicklung der Projektpipeline und der Ausweitung der Partnerschaft mit BASF haben wir zukunftsweisende Schritte erzielt, deren Fundamente zum großen Teil im dritten Quartal gelegt worden sind. Der neue Finanzierungsrahmen mit BASF ermöglicht es uns, unseren technologischen Vorsprung zu halten und die aktuellen Projekte schnell voranzutreiben. Parallel zur Inbetriebnahme der Werkserweiterung in Dillingen arbeiten wir nach unserer erfolgreichen Projekt-Akquisitionsphase der letzten Monate derzeit an der Umsetzung unserer konkreten Rollout-Planung, um kurz- und mittelfristig zusätzliche Recyclingkapazitäten an weiteren Standorten zu schaffen und die hohe Nachfrage nach unseren Produkten zu bedienen. Mit der Absichtserklärung mit Remondis und den geschlossenen Vereinbarungen für die Genehmigungsplanung neuer Werke in Griechenland und Tschechien sind wir ein entscheidendes Stück vorangekommen.""Dass Quartalszahlen für ein Unternehmen in der Wachstumsphase wie Pyrum nicht überbewertet werden sollten, dürfte klar sein. Im heutigen Handel gebe die Aktie nach dem guten Lauf der vorangegangenen Wochen wieder etwas nach, was allerdings kein Grund zu erhöhter Sorge sei. Es bleibe dabei: Mutige Anleger mit einem langen Atem könnten abgesichert mit einem Stopp bei 28 Euro auf eine nachhaltige Erholung der Clean-Tech-Perle setzen. (Analyse vom 24.11.2023)Börsenplätze Pyrum Innovations-Aktie: