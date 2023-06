Mutige können hier weiterhin einsteigen, der Stoppkurs sollte nun auf 33,00 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bei der aus charttechnischer Sicht wieder attraktiven Continental-Aktie zugreift, sollte sein Investment mit einem Stopp bei 57,00 Euro absichern. (Analyse vom 15.06.2023)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Pyrum Innovations-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Pyrum Innovations-Aktie:

46,20 EUR +6,94% (14.06.2023)



ISIN Pyrum Innovations-Aktie:

DE000A2G8ZX8



WKN Pyrum Innovations-Aktie:

A2G8ZX



Ticker-Symbol Pyrum Innovations-Aktie:

PYR



Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (15.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) unter die Lupe.Die Aktie des Recycling-Spezialisten Pyrum zeige sich wieder in starker Verfassung. Die Aussichten für das innovative Unternehmen seien gut, da immer mehr Firmen auf Nachhaltigkeit setzen würden. Indes baue Nikolai Setzer, CEO von Pyrum-Partner Continental, auch bei den teurer zu produzierenden nachhaltigen Reifen auf eine attraktive Marge.Er gehe nicht davon aus, dass mit umweltfreundlicheren Reifen eine Margenverwässerung verbunden sei. Ergänzend habe der Manager dabei auf bestehende Herausforderungen wie etwa Lieferkettenprobleme in Verbindung mit neuen Anforderungen an moderne Reifen verwiesen, die höhere Kosten verursacht hätten. Für moderne Reifen brauche es deshalb faire Preise, habe er gefordert. Während das Autozulieferergeschäft von Conti in den vergangenen zwei Jahren nicht zuletzt wegen Teilemangel und China-Lockdowns operativ rote Zahlen geschrieben habe, sei die Reifensparte robust gewesen und habe mit einer höheren Marge die Ergebnisschwäche der anderen Sparte ausgeglichen.Im Juli wolle Conti nun einen neuen Reifen in den Handel bringen. Mit einem Anteil von bis zu 65 Prozent nachhaltigen Materialien sei es der bisher klimafreundlichste für die Serie produzierte Reifen im Portfolio, habe Conti mitgeteilt.Der DAX-Konzern Continental arbeite beim Thema Nachhaltigkeit natürlich mit vielen verschiedenen Firmen zusammen, um seine Ziele zu erreichen. Im Hinterkopf sollten Anleger aber auch die Kooperation mit Pyrum behalten. Die beiden Unternehmen hätten im März einen Vertrag zur Lieferung von rückgewonnenem Industrieruß geschlossen. Gut möglich, dass es in den kommenden Monaten oder Jahren noch zu einer Vertiefung der Zusammenarbeit kommen werde."Der Vertrag mit Continental folgt aus der bereits seit einem Jahr bestehenden gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung, deren Ziel es unter anderem ist, das Recycling von Altreifen durch Pyrolyse weiter zu optimieren und auszubauen. Seitdem hat Pyrum in diversen Audits nachgewiesen, grundlegende Standards der Automobilindustrie zu erfüllen und z. B. vor kurzem die ISO-14001-Zertifizierung für das Umweltmanagementsystem erhalten. Darüber hinaus ist Continental seit dem Börsengang von Pyrum im Jahr 2021 bereits mit einer strategischen Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen beteiligt. Langfristig streben Pyrum und Continental ein Kreislaufwirtschaftskonzept für das Recycling von Altreifen an, um den Einsatz fossiler Rohstoffe sowie CO2-Emissionen in der Produktion und beim Recycling von Reifen zu reduzieren."Pyrum bleibe eines der spannendsten deutschen Cleantech-Unternehmen. Die Perspektiven für die kleine Firma (die heute ihre Quartalszahlen präsentieren werde) mit ihrer innovativen Recycling-Technologie seien sehr gut.