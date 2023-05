Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (19.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) unter die Lupe.Auch wenn die Börse dies derzeit in keinster Weise honoriere, müsse festgehalten werden: Beim Spezialisten für das ökologisch und ökonomisch sinnvolle Recyceln von Altreifen laufe es weiterhin rund. Am Freitag habe Pyrum die Zahlen für das abgelaufene Jahr veröffentlicht, die sich durchaus sehen lassen könnten.So habe Pyrum eine Gesamtleistung von 19,1 Millionen Euro erzielt. 2021 seien es noch 3,7 Millionen Euro gewesen. Dies habe vor allem an den stark gestiegenen aktivierten Eigenleistungen (der Bau neuer Recycling-Anlagen am Stammwerk) in Höhe von 17,8 Millionen Euro gelegen (2021 habe dieser Wert noch bei 2,8 Millionen Euro gelegen). Der Umsatz sei leicht von 0,9 auf 1,0 Millionen Euro geklettert. Das Management habe erklärt, dass dabei das produzierte Koks "in Erwartung deutlich höherer Verkaufspreise nach Inbetriebnahme der Pelletieranlage weiterhin bewusst nicht verkauft, sondern zu großen Teilen in den Bestand aufgenommen wurde".Pyrum-CEO Pascal Klein habe sich mit der Entwicklung zufrieden gezeigt und wolle, dass das Unternehmen weiter wachse:Es bleibe dabei: Pyrum komme operativ sehr gut voran. Dies werde von der Börse derzeit aber leider nicht honoriert. Die Aktie habe es - wie derzeit viele junge Green-Tech-Unternehmen - weiterhin schwer.Mutige, langfristig orientierte Anleger können darauf setzen, dass sich daran bald wieder etwas ändern wird, denn die Aussichten für das innovative Unternehmen sind angesichts der Altreifen-Problematik nach wie vor sehr gut, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wichtig dabei: Ein Stoppkurs bei 28,00 Euro sollte das Investment nach unten absichern. (Analyse vom 19.05.2023)