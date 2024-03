Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Pyrum Innovations-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Pyrum Innovations-Aktie:

41,40 EUR 0,00% (08.03.2024, 09:15)



XETRA-Aktienkurs Pyrum Innovations-Aktie:

42,00 EUR +3,96% (07.03.2024)



ISIN Pyrum Innovations-Aktie:

DE000A2G8ZX8



WKN Pyrum Innovations-Aktie:

A2G8ZX



Ticker-Symbol Pyrum Innovations-Aktie:

PYR



Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (08.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über Jahre hinweg habe Pyrum an einem geeigneten Verfahren gearbeitet, um Altreifen ökologisch und ökonomisch sinnvoll zu recyceln. Mittlerweile sei die Technologie ausgereift und dementsprechend würden die Saarländer bei der Expansion nun kräftig auf das Gaspedal drücken. So sei nach mehreren Kooperationen zuletzt nun das nächste Projekt angekündigt worden.Demnach wolle man gemeinsam mit GreenTech Recycling Tires eine Pyrolyseanlage in Schweden errichten. An der Finanzierung wolle sich Pyrum mit knapp drei Millionen Euro beteiligen. Der offizielle Projektstart sei für Juli vorgesehen. Der Produktionsstart solle 2027 erfolgen. Dann sollten in der Anlage jährlich 20.000 Altreifen verarbeitet werden können.Pyrum-Vorstandsvorsitzender Pascal Klein habe betont: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit GreenTech ebenso wie über das Vertrauen, das unserer Pyrum-Technologie entgegengebracht wird. Mit dem Bau der gemeinsamen Anlage in Schweden machen wir den ersten großen Schritt zur Erschließung des skandinavischen Markts. Wir schauen dem neuen Projekt zuversichtlich entgegen und starten nun voller Elan in die weitere Planung."Pyrum komme bei der Expansion weiterhin gut voran. Und allmählich scheine es, dass die operativen Erfolge auch zumindest teilweise von den Börsianern honoriert würden.Die Recycling-Perle bleibt daher nach wie vor für Mutige mit einem langen Atem attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte weiterhin bei 28,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 08.03.2024)