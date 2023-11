Börsenplätze Pyrum Innovations-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Pyrum Innovations-Aktie:

31,80 EUR +1,92% (09.11.2023, 17:08)



ISIN Pyrum Innovations-Aktie:

DE000A2G8ZX8



WKN Pyrum Innovations-Aktie:

A2G8ZX



Ticker-Symbol Pyrum Innovations-Aktie:

PYR



Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (09.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Pyrum Innovations komme bei der Expansion weiter voran. Das saarländische Unternehmen, welches eine innovative Lösung gefunden habe, um Altreifen ökologisch und ökonomisch sinnvoll zu recyceln, wolle die Produktionskapazitäten in den kommenden Jahren deutlich ausweiten. Hierfür sei nun am Stammwerk in Dillingen auch ein neuer Reaktor erfolgreich hochgefahren worden.Der Vorstandsvorsitzende Pascal Klein habe betont: "Im Zuge der Ende Oktober gestarteten Warminbetriebnahme können wir die nächste Erfolgsmeldung verkünden. Die erste Warmfahrt wurde wie geplant beendet, alle Systeme und Kreisläufe haben wie vorgesehen funktioniert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden wir nun auswerten und in die weitere Warminbetriebnahme einfließen lassen. Nach einer weiteren Testfahrt in rund zwei Wochen planen wir, noch im Dezember erstmalig die erste längere Testproduktionsfahrt des Reaktors durchzuführen und kontinuierlich Pyrolyseöl zu produzieren. Reaktor 3 soll anschließend zeitnah folgen."Trotz der guten operativen Entwicklung sei der Aktienkurs zuletzt immer weiter gefallen. Vor einem Einstieg sollte zunächst eine klare Trendwende oder zumindest eine nachhaltige Bodenbildung im Chart abgewartet werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2023)