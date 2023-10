Die Pyrum Innovations-Aktie ist zwar durchaus sportlich bewertet, für Mutige mit einem langen Atem aber durchaus attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 33,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 10.10.2023)



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (10.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für kleine wachstumsstarke Unternehmen, die noch rote Zahlen schreiben würden, sei die aktuelle Marktphase natürlich enorm schwierig. Dementsprechend schwächele auch die Aktie des Recycling-Spezialisten Pyrum derzeit etwas. Im operativen Geschäft laufe es bei den Saarländern hingegen nach wie vor rund. So schreite die Expansion weiter voran.Pyrum plane gemeinsam mit einem tschechischen Energiekonzern den Bau einer weiteren Pyrolyseanlage in Tschechien. Es wäre neben Pyrums Stammwerk in Dillingen/Saar, dem Joint Venture REVALIT GmbH und den bereits verkündeten Plänen für den Bau von Pyrolysewerken zusammen mit "SUEZ recycling and recovery UK Ltd" in Großbritannien und Thermo Lysi SA in Griechenland dann das fünfte konkrete Vorhaben zum Bau einer Pyrolyseanlage.Die beiden Firmen würden eine Anlage mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr errichten wollen. Sie solle in der tschechischen Grenzregion zu Deutschland entstehen und im Jahre 2025 in Betrieb genommen werden. Das tschechische Unternehmen sei auch im Bereich der Energie- und Kreislaufwirtschaft tätig. Man betreibe auf dem Grundstück bereits ein Kraftwerk und verfüge über eine Gasturbine, die das Pyrolysegas zukünftig mitverstromen solle, wie Pyrum mitgeteilt habe: "Damit kann von Synergien und den bestehenden Strukturen bei der Planung und Umsetzung des neuen Werks profitiert werden."Das Grundstück biete der Meldung zufolge auch genügend Platz, um die Kapazität in den kommenden Jahren zu erweitern. So wäre im Erfolgsfall etwa bereits 2027 eine Verdopplung der Recyclingkapazitäten möglich."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Die Aussichten für Pyrum seien sehr gut. Schließlich erschaffe das kleine Unternehmen seinen Anlagen sprichwörtlich eierlegende Wollmilchsäue. Denn man erhalte zum einen Geld für die Annahme von Altreifen und verdiene im Rahmen des Produktionsprozesses gleich an mehreren Stellen weiteres Geld.