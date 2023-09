Börsenplätze Pyrum Innovations-Aktie:



Kurzprofil Pyrum Innovations AG:



Die Pyrum Innovations AG (Pyrum) (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) ist ein in Deutschland ansässiges Recyclingunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt Recyclinganlagen, die mithilfe des Thermolyseverfahrens aus Altreifen, Gummi- und Kunststoffabfällen die Rohstoffe gewinnen, die in neuer Form wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. (14.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pyrum Innovations-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Pyrum Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8, WKN: A2G8ZX, Ticker-Symbol: PYR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das saarländische Unternehmen habe ein ökologisch und ökonomisch sinnvolles Verfahren für das Altreifen-Recycling entwickelt und wolle damit die Expansion im In- und Ausland weiter fortsetzen. So habe Pyrum Innovations heute gemeldet, dass man nun auch in Griechenland ein neues Werk errichten wolle. Zu diesem Zweck hätten die Saarländer bereits Gespräche mit Thermo Lysi SA aufgenommen.Auf der Homepage schreibe Pyrum Innovations: "Pyrum hat sich bereit erklärt, alle erforderlichen Planungen durchzuführen, die für die Erteilung der nach griechischem Recht erforderlichen Baugenehmigungen für die neue Anlage erforderlich sind, die etwa 140 km nördlich von Athen errichtet werden soll. Die Anlage wird eine Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr haben und ist damit in der Lage, fast die Hälfte der gesamten Altreifenmenge in Griechenland abzudecken - im Land fallen jährlich etwa 45.000 Tonnen Altreifen an. Das neue Werk wird dazu beitragen, diese Altreifen nachhaltig zu recyceln und wertvolle Ressourcen zurückzugewinnen."Die Chancen, dass in Griechenland ein weiteres Werk mit Pyrums Technologie entstehe, stünden gut. Schließlich erschaffe das kleine Unternehmen mit einer Anlage sprichwörtlich eine eierlegende Wollmilchsau. Denn man erhalte zum einen Geld für die Annahme von Altreifen und verdiene im Rahmen des Produktionsprozesses gleich an mehreren Stellen weiteres Geld. Die Pyrum Innovations-Aktie sei zwar durchaus sportlich bewertet, sei für mutige Anleger mit einem langen Atem jedoch durchaus attraktiv. Der Stoppkurs sollte bei 33 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link